Enna: la pioggia fa saltare l’asfalto nella nuova pista ciclabile e nella corsia adiacente

A causa della forte pioggia di ieri, un breve tratto della pista ciclabile di Viale dell’Unità d’Italia a Enna Bassa, di recente realizzazione, ha subito danneggiamenti. Stessa situazione è accaduta con l’asfalto della corsia adiacente.

Il fatto ha acceso il dibattito in città, scatenando commenti in particolare sui social. A porsi alcuni quesiti, come tanti cittadini, anche il circolo di Enna di Gioventù Nazionale che ha inviato una nota stampa.

“Date le terribili condizioni – si legge nella nota – ci viene spontaneo chiedere all’assessore Alloro, con delega ai lavori pubblici, se ritiene che i lavori siano stati svolti in modo del tutto efficiente e se il controllo certosino, che dovrebbe di certo caratterizzare questa serie di lavori fondamentali, sia venuto in qualche modo meno, dati i disastrosi risultati infrastrutturali”.