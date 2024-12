Enna: la Pergusa Dance protagonista al Sicily Dance Award di Misterbianco

PUBBLICITÀ

La scuola di danza Asd Pergusa Dance, guidata dalla Maestra Cetty Guarneri, continua a distinguersi per i suoi risultati. Sabato scorso la scuola ha partecipato al Sicily Dance Award, il primo evento dedicato alle danze accademiche in Sicilia, svoltosi presso l’Auditorium Nelson Mandela di Misterbianco. L’evento, organizzato da Opes Danza, era valido come Campionato Regionale.

Gli allievi della Pergusa Dance hanno conquistato importanti piazzamenti in diverse categorie.

Primo posto nella categoria Baby, sezione Danze Caraibiche, per le ballerine Swamy Balsamo e Micol Agata Augello. Secondo posto nella categoria Teen, sezione Danze Composizione Coreografiche, per Ludovica Giummo, Angelica Benvissuto, Erica Di Maio e Gabriela Jireth Pacheco Martinez. Secondo posto nella categoria Teen, sezione Danze Caraibiche, per Erica Di Maio, Luana Termine, Angelica Benvissuto, Ludovica Giummo, Palermo Francesca, Gabriela Jireth Pacheco Martinez, Aurora Restivo, Agata Valgutti, Elide Mavilla e Mariagrazia Valgutti.

Tutte le coreografie presentate dalla Pergusa Dance hanno ottenuto il “Priority Pass” per la finalissima internazionale “Dance World Experience Rome Edition” che si terrà a maggio.