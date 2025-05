Enna: la parrocchia Sant’Anna organizza la Giornata della Famiglia

PUBBLICITÀ

Domenica dalle 9:00 alle 13:00, presso il campo Tino Pregadio di Enna Bassa, la rete di pastorale giovanile della parrocchia Sant’Anna organizza la prima Giornata della Famiglia.

La rete — composta da Movimento Giovanile Sant’Anna, Agesci Enna 3, Progetto Enna Sport 04, Associazione BimBumBam e il Doposcuola “Da 10 e lode” — metterà in campo le proprie competenze per sostenere, attraverso il gioco, la relazione tra genitori e figli. Alle ore 11:30 la celebrazione eucaristica in parrocchia.

“Sarà una giornata interamente dedicata alle famiglie – comunica il parroco don Giuseppe Fausciana – con la preziosa presenza dei nonni, come ci ha insegnato Papa Francesco”.