Enna: la Orlando Pallamano Haenna sul parquet del Mascalucia

Allungare la striscia positiva. E’ quello che vuole fare l’Orlando Pallamano Haenna che domani 30 gennaio, nel campionato di A2 di pallamano maschile, sarà di scena al Pala Wagner di Mascalucia per affrontare la formazione locale allenata dal tecnico regalbutese Salvo Cardaci. Gli ennesi sono in serie positiva da due turni dove hanno conquistato 1 pari ed 1 vittoria rispettivamente con Cus Palermo e Messina, salendo a quota 3 in classifica e riagganciando il filotto di squadre della zona bassa della classifica. Di contro gli etnei sono reduci da 2 sconfitte di fila con Giovinetto e Cus Palermo e rimangono con 6 punti nella parte di mezzo della graduatoria.

“La squadra sta dimostrando che in costante crescita sia di prestazioni che di risultati – commenta il dirigente Enzo Arena – e siamo fiduciosi che continueremo così. Ma non dimentichiamo mai che il nostro è un organico composto da atleti con una età media al di sotto dei 20 anni e che partecipa per la prima volta ad un campionato di A2 e, quindi, che ha bisogno di acquisire esperienza”.