Enna: la nutrizionista Sandra Greco porterà la Fiamma Olimpica a Cefalù

PUBBLICITÀ

La dottoressa Sandra Greco, nutrizionista, membro della European Sport Nutrition Society ed esperta con Diploma di Alta Formazione FIFA Football Medicine, è stata selezionata dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 per portare la Fiamma Olimpica nella tappa di Cefalù il 16 dicembre.

PUBBLICITÀ

Greco, dietista e nutrizionista con lunga esperienza in nutrizione clinica e dello sport, svolge la propria attività tra Enna e Piazza Armerina e collabora da anni con realtà sportive e sanitarie del territorio, con particolare attenzione alla performance atletica e alla prevenzione attraverso l’alimentazione.

PUBBLICITÀ

Per la professionista ennese si tratta di un riconoscimento significativo, che unisce il suo profilo scientifico e sportivo ai valori simbolici del movimento olimpico.