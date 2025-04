Enna: la normativa edilizia in Sicilia al centro di un incontro tra Ance, architetti e ingegneri

PUBBLICITÀ

Si è tenuto ieri un seminario tecnico che, con le relazioni dell’Ing. Biagio Bisignani, esperto dirigente dell’UrbaMet del Comune di Catania, e dell’Arch. Sergio Melilli, esperto urbanista in servizio al Comune di Palermo e al Comune di Mistretta, ha fatto il punto sull’applicazione del DL Salva Casa in Sicilia.

Ennio Palermo, architetto e vicepresidente dell’ANCE all’Urbanistica: “Abbiamo condiviso con gli ordini professionali tecnici la necessità di fare il punto su una normativa che è di per se complessa e che col salva casa si è ulteriormente complicata. Il Salva casa, su cui abbiamo espresso un giudizio favorevole, ha dovuto essere recepito nell’ordinamento regionale e ciò ha generato molte domande a cui si è cercato di dare risposta grazie all’esperienza dei relatori”.

Biagio Bisignani: “Il DL Salva casa oggi in vigore nell’ordinamento siciliano, nonostante alcune sovrapposizioni con le leggi precedenti che meriterebbero un chiarimento da parte della Regione, può dirsi operativo. Resta da attendere la modulistica unificata che, seppur non necessaria in quanto la norma è già adesso pienamente applicabile, speriamo sia emanata presto e senza particolari modifiche rispetto a quella esitata in Conferenza unificata”.

Sergio Melilli: “Le tante sfaccettature della normativa edilizia impongono una necessaria prudenza ed una valutazione caso per caso, purtroppo la stratificazione urbanistica dei nostri centri abitati non consente altro. Cionondimeno dopo il recepimento regionale la norma consente di regolarizzare diverse tipologie di difformità che possono contribuire ad una adeguata legittimazione del patrimonio immobiliare delle famiglie e delle imprese”.