Enna: la musica oltre la pandemia, “Christmas With The Yours” è il tormentone del Natale

La musica che non teme lockdown, la musica che riporta alla normalità.

I musicisti ennesi si sono riuniti come una famiglia nelle giornate di Natale e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nessuno in città ha potuto frenare sorrisi e emozione guardando “AA.VV. for Enna – Christmas With The Yours”.

Anche quest’anno è perciò Natale, il regalo è arrivato prima. In questa giornata piuttosto uggiosa, a distanza di una settimana esatta dalla sua uscita, abbiamo deciso di riproporvi il video.

Facciamo un passo indietro prima, a riunire magistralmente i protagonisti di questo splendido lavoro musicale, Luca Sproviero, che di musica si nutre da sempre.

“L’idea – ci racconta – è nata dalla considerazione che per tutti è un Natale strano, in cui non ci si può riunire tutti insieme a cantare, suonare e ballare. Il riferimento al locale (il Sorseggio è luogo di ritrovo per eccellenza a Enna ndr) nella canzone è proprio per questo, ogni Natale ci si vedeva lì per fare tutto quello che si è sempre fatto e che quest’anno non si può. Per cui ho chiesto agli altri se volessero ‘alleviare’ questa mancanza a noi stessi e a tutti in generale, e sono stati felicissimi”.

Il progetto – chi segue Luca, lo sa – è la naturale prosecuzione di “quarantine songs”, pezzi registrati insieme ad artisti non solo ennesi, durante il primo inaspettato lockdown, per non perdere la buona abitudine di suonare e, soprattutto, per colmare il silenzio assordante lasciato dai teatri, dai locali chiusi.

Il brano scelto è un cult di Elio e le storie tese, “Christams whit the Yours”, che ha visto la partecipazione dalle proprie abitazioni di Luca Sproviero, voce principale, insieme a Biagio Mendolia, anima dei “Camurria”, e Francesca Bongiovanni. E ancora Tony Colina al pianoforte, William Signorelli al basso, Nicola Merlisenna alla chitarra elettrica, Rocco Lo Bartolo alla chitarra acustica, Max Busa alla batteria. Cori: Gaetano Fontanazza, l’attrice Sabrina Sproviero, Adele La Venuta, Carmelo Fontana, Francesca Bongiovanni, Biagio Mendolia, Luca Sproviero. Special cameo: Mauro e Serafino.

Quello che ritroviamo in questo regalo musicale alla città è un riassunto ben riuscito di quello che negli anni precedenti abbiamo visto sul palco del teatro Garibaldi con il festival “Enna per Enna” diretto tra l’altro da Max Busa, leader degli Ali Babà, alla batteria invece in “Christmas With The Yours”.

Quello che vogliamo vedere in questo lavoro è un inno alla speranza, quella che adesso serve.

Angela Montalto