Enna: la Luciano Lama iscritta nel registro regionale delle associazioni che operano in favore della pace

Ancora un prestigioso riconoscimento per l’associazione regionale di volontariato Ong Luciano Lama presieduta da Michele Sabatino. Infatti nei giorni scorsi dalla Regione Siciliana è stato trasmesso il decreto che la iscrive nel registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace, della lotta al razzismo e della solidarietà, con i paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta e del disarmo.

Un riconoscimento che è comunque figlio di quanto in 30 anni di attività umanitaria l’Associazione Luciano Lama ha svolto nei territori dove ha operato cercando sempre di fare germogliare il seme della pace, tolleranza, solidarietà. Di fatto l’Associazione Luciano Lama è una vera “ambasciatrice di Pace” nel mondo.