Enna: la LILT promuove visite specialistiche ed ecografie per la prevenzione

PUBBLICITÀ

La LILT – Sezione provinciale di Enna (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) promuove un calendario di visite specialistiche ed ecografie dedicate alla prevenzione, in programma tra febbraio e marzo presso la sede di via Roma 301 (Palazzo ex UPIM), a Enna.

PUBBLICITÀ

Il primo appuntamento è fissato per martedì 24 febbraio con visita senologica con ecografia a cura della dott.ssa Rapisarda. Seguiranno, giovedì 5 marzo, una nuova visita senologica con ecografia con il dott. Leone; venerdì 6 marzo la visita dermatologica con il dott. Greca; e sabato 7 marzo la visita diabetologica con ecodoppler arti inferiori e tronchi sovraortici con il dott. Oteri.

Per prenotazioni è possibile contattare i numeri 3533241732 e 0935546734.