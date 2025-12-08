Enna: la LILT organizza un evento solidale per sostenere la prevenzione

PUBBLICITÀ

Un evento di beneficenza per sostenere, con un’apericena a base di prodotti tipici locali, l’attività di prevenzione, ancora oggi la più importante arma contro la malattia, anche grazie alle nuove tecnologie. È quello organizzato dalla sezione provinciale di Enna della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, presieduta da Milko Pavone, che si terrà il prossimo 13 dicembre presso la discoteca MR. RED.

Un vero e proprio “contenitore” di spettacolo, musica, canto e ballo, sotto la direzione artistica del medico Giuseppe Camilleri, già presidente provinciale della LILT e tuttora fortemente legato all’associazione nel ruolo di presidente onorario. Camilleri si esibirà anche in una performance musicale. Artista di punta della serata sarà Sergio Moses, personaggio noto del panorama musicale nazionale.

Tanti anche gli altri artisti che si esibiranno, come Greta Andolina, da sempre appassionata di canto, e l’A.S.D. Studio Danza, con una performance coreografica.

«Come LILT stiamo portando avanti un importante lavoro di prevenzione – commenta Milko Pavone – e in particolare, per quanto riguarda gli ambulatori, stiamo acquistando nuove attrezzature per essere sempre più all’avanguardia al fianco degli specialisti che prestano servizio nelle nostre strutture. Per questo motivo esorto la cittadinanza ennese, e non solo, a partecipare all’evento attraverso l’acquisto del biglietto, il cui ricavato servirà a sostenere le nostre attività. Sono convinto che la comunità ennese, da sempre sensibile alle iniziative di solidarietà, risponderà con grande partecipazione. Ricordo inoltre che i nostri ambulatori sono attivi: è possibile prenotare visite senologiche, ginecologiche, urologiche, dermatologiche e altro ancora contattando i nostri numeri.»

I biglietti possono essere acquistati chiamando la LILT o ai numeri 333 6106527 e 366 9025831, oppure presso la Tabaccheria Fontananazza in viale IV Novembre a Enna Alta e il Bar Di Maggio a Enna Bassa.