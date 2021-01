Enna: la Kore si aggiudica i locali della cittadella degli studi

Al quarto esperimento di gara che si è chiuso alle ore 9 di stamane, mercoledì 13 gennaio, la commissione, presieduta dall’ingegnere capo del Libero Consorzio Comunale di Enna Giuseppe Grasso, ha preso in esame l’unico plico pervenuto nei termini previsti dal bando di gara, e ha aggiudicato i locali della Cittadella degli studi di Enna bassa, di proprietà della ex Provincia, all’unica offerente, la Libera Università Kore di Enna, per un importo di 14 milioni e 936 mila euro.

Una giornata storica per la ex Provincia, che ha giocato un ruolo determinante nell’allora istituzione del quarto polo universitario e per la Kore, che oggi si attesta tra le migliori università private italiane per il gradimento degli studenti oltre che per gli alti standard sia dei servizi che dell’offerta formativa.

Non nasconde la sua grande soddisfazione il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, appresa la notizia dell’aggiudicazione.

“E’ oggi una gran bella giornata per l’Ente, per l’Università Kore e per il territorio – ha commentato Di Fazio -. Per il Libero Consorzio la vendita della cittadella consentirà di estinguere tutti i mutui contratti per un importo di circa 7 milioni di euro, e di svincolare risorse necessarie per programmare investimenti sul territorio, sia nel settore della viabilità che dell’edilizia scolastica. Per la Kore ritengo che con l’acquisto dei locali abbia dimostrato ancora una volta la volontà di continuare ad investire e di guardare al futuro. Un plauso a questa realtà, sempre più apprezzata anche in campo nazionale, che rappresenta un volano di sviluppo economico e culturale senza precedenti per la provincia di Enna”.