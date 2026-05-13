Enna: la Kore conferisce la laurea honoris causa a Pietrangelo Buttafuoco

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L’Università Kore di Enna conferirà la laurea magistrale honoris causa in Economia e direzione delle imprese a Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, giornalista, manager culturale e attuale presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Il conferimento è divenuto esecutivo dopo l’approvazione, nei giorni scorsi, da parte della ministra Anna Maria Bernini, a conclusione dell’iter avviato lo scorso anno con la proposta del consiglio del corso di laurea in Economia e direzione delle imprese e del dipartimento di Scienze economiche e giuridiche dell’ateneo ennese. La proposta era stata successivamente approvata all’unanimità dal Senato accademico e, nel mese di dicembre, anche dal Consiglio di amministrazione.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Università Kore, Cataldo Salerno, e dal rettore Paolo Scollo. La cerimonia solenne, fa sapere l’ateneo, si terrà in autunno, in occasione dell’avvio del nuovo anno accademico.

Buttafuoco, nato a Catania il 2 settembre 1963 da una famiglia residente nella provincia di Enna, territorio al quale è rimasto sempre legato, è laureato in Filosofia teoretica all’Università di Catania. Alla Kore è stato anche membro del Consiglio dei Garanti.

Nel corso della sua carriera ha affiancato l’attività letteraria e giornalistica a incarichi di responsabilità in importanti istituzioni culturali. È stato presidente del Teatro Stabile di Catania e del Teatro Stabile d’Abruzzo, oltre ad aver ricoperto ruoli in fondazioni, consigli di amministrazione e organismi culturali nazionali. Dal marzo 2024 è presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Nella relazione allegata alla proposta, l’ateneo sottolinea il profilo di Buttafuoco come intellettuale e manager culturale, capace di unire visione strategica, gestione delle istituzioni e valorizzazione della cultura come motore di sviluppo.

Questa la motivazione sintetica del conferimento: “Per aver saputo coniugare, nella sua azione di governo, l’alto profilo intellettuale con una solida e pragmatica visione sistemica e gestionale, Pietrangelo Buttafuoco ha dimostrato come la cultura possa e debba essere gestita secondo criteri di efficienza, sostenibilità e innovazione strategica. La sua leadership si è distinta per la capacità di armonizzare le esigenze di bilancio con l’eccellenza della proposta artistica, trasformando le istituzioni da lui presiedute in modelli di governance culturale attiva. Per la lungimiranza dimostrata nell’interpretare il ruolo di manager pubblico non come mero custode dell’esistente, ma come architetto di nuove prospettive di sviluppo, valorizzando il capitale umano e posizionando gli enti di sua competenza al centro delle dinamiche culturali ed economiche globali.”