Enna, la Kore conferisce la laurea honoris causa a Pietrangelo Buttafuoco

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L’Università Kore di Enna conferirà domani, venerdì 16 ottobre, a Pietrangelo Buttafuoco la laurea magistrale honoris causa in Economia. La cerimonia solenne si terrà alle 10:00 nell’aula magna Scelfo.

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A Buttafuoco, siciliano nato a Catania da famiglia di origini ennesi, attuale presidente della Biennale di Venezia, sono state riconosciute, oltre ad una brillante carriera giornalistica e letteraria, straordinarie competenze nella promozione della cultura senza pregiudizi e senza frontiere e con una grande attenzione alle correnti minoritarie.

La laurea magistrale, proposta dal dipartimento di scienze economiche e giuridiche della Kore e deliberata all’unanimità dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sarà conferita dal rettore Paolo Scollo.

La laudatio, la tradizionale presentazione dei laureati honoris causa, è stata affidata al rettore emerito della stessa università, Gianni Puglisi.