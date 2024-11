Enna: la Kentron Volley inaugura con una vittoria la struttura sportiva di Contrada Venova

PUBBLICITÀ

È stata inaugurata con un bella vittoria delle ragazze della Kentron Volley guidate da Tino Pregadio la struttura dedicata alla pallavolo di Contrada Venova ad Enna che sarà presto intitolata al compianto Mario Cozzo, figura storica del movimento pallavolistico ennese.

PUBBLICITÀ

“Ringraziamo l’amministrazione e gli uffici – dichiara al termine dell’incontro Tino Pregadio – che si sono adoperati a tempo di record per rendere la struttura pronta per l’esordio in campionato”.

Dello stesso tenore la dichiarazione del dirigente della Kentron Volley Alessandro Brugognone che sottolinea come “il movimento pallavolistico ennese non ha mai potuto usufruire di una struttura del genere, nella quale le nostre ragazze si trovano a loro agio, come dimostrato anche dal positivo risultato ottenuto”.

A queste parole si aggiunge la giocatrice Sara Barbusca, che esprime tutta la soddisfazione sua e delle sue compagne per potere finalmente giocare “in una struttura moderna e completa, soprattutto dopo i sacrifici dell’anno scorso”.

“Sono veramente soddisfatta per questo ulteriore traguardo – commenta l’assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile – raggiunto grazie alla lungimiranza del sindaco Dipietro e alla caparbietà dell’ex assessore Contino e di tutti gli amministratori che si sono susseguiti e degli uffici che ci hanno sostenuto con la consueta professionalità e grande volontà”.

Un pensiero viene poi rivolto alla giocatrice infortunatasi a cui l’assessore Campanile rivolge gli auguri di una pronta ripresa.

“Questa sera Enna sportiva ha trovato un nuovo punto di riferimento – dichiara il sindaco Maurizio Dipietro – che si aggiunge alla vasta offerta impiantistica di cui, in questi anni, abbiamo dotato la città e che, nei prossimi mesi, vedrà altri tasselli aggiungersi a questo già ottimo quadro”.