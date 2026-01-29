Enna: la Guardia Medica e il Primo Intervento Pediatrico tornano nella sede di via Calascibetta

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna comunica che la Guardia Medica, a partire dalla sera di venerdì 30 gennaio, riprenderà definitivamente la propria attività presso il poliambulatorio di via Calascibetta ex INAM, dove sono stati completati i lavori di ristrutturazione degli spazi dedicati.
Il servizio, che nelle scorse settimane era stato temporaneamente trasferito nei locali del vecchio ospedale per consentire l’esecuzione degli interventi necessari, potrà così tornare ad operare in ambienti completamente rinnovati e funzionali alle esigenze dell’utenza.
Contestualmente al ritorno della guardia medica nella sede storica di via Calascibetta, verrà trasferito nella medesima ubicazione anche il punto di primo intervento pediatrico, che continuerà a garantire l’assistenza ai più piccoli secondo gli orari consueti, ovvero tutti i sabati, le domeniche e i giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00.