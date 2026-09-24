Enna, la Guardia di Finanza celebra San Matteo nella parrocchia Mater Ecclesiae

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Nella mattinata di ieri, nella cornice della parrocchia “Mater Ecclesiae” di Enna, si è svolta la celebrazione della Santa Messa in occasione della ricorrenza di San Matteo apostolo, Patrono della Guardia di Finanza, co-celebrata dal Cappellano Militare del Corpo Don Antonino Pozzo, unitamente al Parroco della comunità parrocchiale Don Angelo Lo Presti.

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La solenne liturgia è avvenuta alla presenza del Comandante Provinciale Col. Giovanni Caruso, di autorità civili e militari nonché di una significativa rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio nella provincia, unitamente a personale in congedo della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Al centro delle riflessioni spirituali condivise durante l’omelia, è stata evidenziata la parabola di San Matteo e il suo profondo significato attuale, quale momento, per gli appartenenti al Corpo, di intimo raccoglimento rispetto all’importanza dei valori etici e dello spirito di gruppo. La celebrazione eucaristica è stata caratterizzata dalla tradizionale lettura della “Preghiera del Finanziere”, a rinnovare il patto di fedeltà e dedizione che unisce le donne e gli uomini del Corpo nel loro quotidiano servizio a difesa degli interessi dello Stato e della legalità economica.

Al termine della celebrazione, il Comandante Provinciale, dopo aver rivolto un saluto di ringraziamento alle autorità intervenute, ha inteso esprimere parole di sentito apprezzamento a tutti i finanzieri per il servizio quotidianamente svolto, sottolineando l’importanza, in questa particolare ricorrenza, di ricordare i militari del Corpo caduti nell’adempimento del dovere nonché della vicinanza reciproca quale senso di appartenenza alla grande famiglia delle fiamme gialle.