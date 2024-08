Enna: la giunta approva la nuova perimetrazione del centro abitato di Pergusa

PUBBLICITÀ

Lo scorso venerdì la giunta municipale di Enna ha approvato la delibera che determina la nuova perimetrazione del centro abitato di Pergusa.

“L’atto prende origine dalla considerazione – spiega il sindaco Maurizio Dipietro – che tutto il tessuto urbano di Pergusa ha visto, nel corso degli ultimi trent’anni, una sostanziale crescita urbanistica con l’inserimento di cooperative di edilizia convenzionata e sovvenzionata, e la costruzione di una serie di fabbricati rurali utilizzati stabilmente come residenza, che si aggiungono all’antico tessuto urbano realizzato nel 1937, e successivamente ampliato negli anni 60 e 70, incrementando i residenti della frazione di Pergusa e delle contrade limitrofe ad un numero di circa 2.500 unità”.

A questi insediamenti si aggiungono, poi, le numerose infrastrutture sportive di competenza comunale che gravano sul medesimo territorio.

“Altra valutazione – prosegue Dipietro – ha riguardato, poi, la strada statale n. 561, denominata via dei Miti e ubicata all’interno del centro abitato, che di fatto, nel tratto che va dal Km 4,65 al Km 6,20, costituisce una strada urbana di collegamento delle diverse aree urbanizzate di Pergusa”.

Tra le considerazioni alla base dell’atto troviamo, inoltre, che nel PRG vigente tutta l’area oggetto della presente richiesta di nuova perimetrazione del centro urbano di Pergusa è caratterizzata da una zonizzazione che ne marca il carattere urbano, come di palmare evidenza lungo la strada SS 561 denominata via dei Miti, ove le aree sono tutte urbanizzate, nonché destinate a zone F, ovvero ad attrezzature collettive, commerciali e sportive, risultando zona satura in quanto già urbanizzata e asservita dalle costruzioni esistenti, zona C2 espansione, dando atto che sono previste nuove strade di collegamento che si innestano proprio lungo la via dei Miti al fine di disimpegnare il tessuto urbano interno.

Sulla base di queste valutazioni, ma anche con l’obbiettivo di garantire una maggiore sicurezza lungo la via dei Miti in quanto i veicoli la percorrono ad altissima velocità, mettendo a rischio i cittadini che attraversano la strada frequentemente essendo la stessa all’interno del tessuto urbano, si è proceduto alla nuova perimetrazione che consentirà, aggiunge il primo cittadino, “l’esecuzione di interventi molto attesi dalla comunità pergusina quali la rotonda in corrispondenza dell’incrocio con la strada Regionale 1, che collega le contrade Zagaria e Risicallà, e il collegamento con la strada provinciale consortile Bruchito-Zagaria, una serie di marciapiedi lungo via dei Miti in entrambi i sensi di marcia, e una rotonda di fronte all’attuale edificio adibito ad ufficio postale”.

La nuova perimetrazione, pertanto, sarà il risultato dell’ampliamento dell’attuale centro abitato, dal Km 4,65 al km 6,20 della strada statale 561 Pergusina, denominata Via dei Miti, per uno sviluppo totale di 1,54 Km.

“Con questo atto – conclude Dipietro – i cui lavori preparatori sono il frutto dell’impegno degli uffici con il fondamentale supporto dell’ex assessore Giovanni Contino, diamo un ulteriore segnale di attenzione alla comunità pergusina, continuandone a sostenere uno sviluppo coerente con la sua natura e le sue esigenze soprattutto in tema di sicurezza e qualità della vita”.