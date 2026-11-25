Enna, la Giunta approva i nuovi regolamenti delle Consulte dei giovani e degli anziani

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La Giunta comunale di Enna, su proposta dell’assessore Lillo Maria Colaleo, ha approvato gli schemi dei nuovi regolamenti delle Consulte dei giovani e degli anziani, ora destinati all’esame del Consiglio comunale. Le nuove regole ampliano la rappresentanza delle realtà associative e aprono alla partecipazione dei singoli cittadini e dei gruppi spontanei, favorendo il coinvolgimento delle giovani generazioni nei processi decisionali e nella definizione delle politiche pubbliche e valorizzando il ruolo delle persone anziane nella vita sociale, culturale e civile della comunità.

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L’ambizione è di dare forma a un progetto più ampio di democrazia partecipata, costruendo un sistema compiuto di strumenti partecipativi che permetta alla cittadinanza il confronto costante e il collegamento con il lavoro della pubblica amministrazione. In questo senso, l’Amministrazione prosegue nella costruzione di luoghi in cui le diverse generazioni possano incontrarsi, discutere i problemi della città e contribuire alle scelte pubbliche, aggiornando i regolamenti di quartiere al fine di attivare nuove consulte e riattivare quelle già istituite, con l’obiettivo è rendere il confronto democratico più ricco e costante, valorizzando tanto l’energia dei giovani quanto l’esperienza degli anziani.

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Nello specifico, le varie consulte verranno dotate di un’assemblea, comitato esecutivo e presidenza, con un mandato a tempo, coinvolgendo le fasce di ragazze e ragazzi dai 16 a 30 anni, associazioni e rappresentanze scolastiche, universitarie e giovanili, mentre quella degli anziani sarà aperta agli over 60, ai Centri anziani, ai sindacati dei pensionati e al Terzo settore. Sarà prevista la partecipazione individuale e la rappresentanza dei gruppi spontanei. Dopo il via libera del Consiglio Comunale seguiranno gli avvisi pubblici e l’insediamento.

«Continua il lavoro che abbiamo iniziato sin dalla campagna elettorale, quando abbiamo detto che avremmo chiamato la città a partecipare alle scelte che la riguardano – dichiara Colaleo –. Stiamo rivedendo l’intero sistema della partecipazione, rinnovando le Consulte e costruendo nuovi spazi di democrazia in cui ogni parte della nostra comunità possa avere voce. Lo facciamo un passo alla volta, seguendo un percorso preciso, con l’idea di costruire un vero e proprio sistema ordinato e coerente che consenta la partecipazione popolare alle scelte politiche. Vogliamo una città che discuta, anche a partire da idee diverse, e che torni a sentirsi protagonista delle proprie scelte. È così che possiamo rafforzare i legami tra le persone e costruire insieme il futuro di Enna».