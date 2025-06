Enna: la giornalista e scrittrice Bianca Stancanelli ospite in biblioteca

PUBBLICITÀ

Continuano gli appuntamenti in biblioteca del progetto “I giovani riprendono il territorio”, con capofila il Comune di Enna.

Protagonista del prossimo incontro è Bianca Stancanelli, giornalista e scrittrice siciliana con esperienze professionali come cronista del quotidiano L’Ora di Palermo, dove si è occupata soprattutto di mafia e di politica e come corrispondente prima dell’Europeo, poi di Panorama. Per la Rai ha realizzato interviste e un documentario sulla vita di don Pino Puglisi nel quartiere palermitano di Brancaccio. Nel 2016 è stata insignita del prestigioso Premio Paolo Borsellino per il suo impegno nella lotta alla mafia per le sue inchieste giornalistiche e i suoi libri.

L’incontro, dal titolo “Dialogo su mafia, violenza e sfruttamento”, sarà presentato da Pippo Lombardo. A dialogare con l’ospite sarà la docente Alessia Messina. Si terrà sabato alle ore 18, ingresso libero.