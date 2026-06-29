Enna, la FP CGIL: «Il richiamo del personale SEUS rischia di creare gravi disservizi nei servizi sanitari»

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Dal 1° luglio la Seus richiamerà in servizio il personale impiegato nelle convenzioni con le aziende socie. La misura riguarda lavoratrici e lavoratori che da oltre quindici anni operano stabilmente nelle strutture sanitarie della Regione, in larga parte come operatori delle ambulanze nelle Asp e negli ospedali di Palermo, Caltanissetta, Enna e Agrigento, e rischia di lasciare scoperti reparti e unità operative. Sulla vicenda interviene la FP CGIL, che esprime forte preoccupazione per le conseguenze del provvedimento anche sul territorio ennese.

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«Anche a Enna avverrà questa chiusura con un grave disservizio per i cittadini ennesi e gravi ripercussioni per i lavoratori del 118», dichiara il segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Enna, Alfredo Schilirò.

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Per il segretario generale della FP CGIL Sicilia, Francesco Fucile, «siamo di fronte all’ennesima scelta tardiva e priva di programmazione che scarica sui lavoratori le colpe di una gestione miope. La carenza strutturale di personale nella sanità siciliana non si risolve svuotando un servizio per coprirne un altro. Non permetteremo che a pagare il prezzo di queste decisioni siano i lavoratori che da anni reggono il sistema con enormi sacrifici».

Sulla stessa linea Monica Genovese, della FP CGIL Sicilia, e Alfredo Schilirò, della FP CGIL Enna: «La vera e unica soluzione sono le assunzioni e l’aumento della dotazione organica, non il gioco delle tre carte con il personale esistente. Chiediamo di sospendere immediatamente questo provvedimento unilaterale e di aprire subito un tavolo di confronto con SEUS, Assessorato alla Salute e aziende sanitarie. Se non arriveranno risposte concrete, siamo pronti alla mobilitazione generale per difendere la dignità di chi lavora da 15 anni e la qualità della nostra sanità.»