Enna, la Fondazione Francesco Gagliano debutta con il contest fotografico “Mani che Tramandano”

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La Fondazione Francesco Gagliano ETS fa il suo esordio ufficiale nel panorama culturale e sociale del territorio ennese lanciando la sua prima iniziativa pubblica: il contest fotografico “Mani che Tramandano. Il valore della tradizione”. L’iniziativa, promossa sulla pagina Instagram dell’ente, si svolgerà in concomitanza con i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Visitazione, Patrona di Enna, dal 29 giugno al 26 luglio 2026.

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Nata di recente con l’obiettivo di custodire e rendere viva l’eredità etica, umana e imprenditoriale di Francesco Gagliano, la Fondazione si propone come un nuovo e solido punto di riferimento per la comunità. La sua mission mira a trasformare l’esempio di altruismo del suo ispiratore in un impegno concreto e strutturato al servizio del territorio, promuovendo la coesione sociale, la valorizzazione dei saperi locali e il dialogo tra generazioni.

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Il contest fotografico incarna perfettamente questa visione generativa. Il tema scelto si ispira, infatti, a un gesto concreto: il lavoro che nel 2012 lo stesso Francesco Gagliano, da abile artigiano, realizzò sui bajardi (le lunghe aste di legno che sostengono la “Nave d’Oro”), restaurando e sistemando personalmente il cuoio per proteggere le spalle dei confrati portatori e sostenere, letteralmente, il cammino della tradizione cittadina. Per questa ragione, il concorso mira a valorizzare non la classica veduta d’insieme della festa, ma invita fotografi, fotoamatori e appassionati a catturare il dettaglio, il particolare e la manualità nel periodo compreso tra l’apertura della Cappella dei Marmi (29 giugno) e la chiusura delle celebrazioni (26 luglio). L’obiettivo è immortalare la trasmissione della memoria attraverso il contatto e il saper fare: la fatica dei portatori, la cura della preparazione e tutti quei gesti silenziosi in cui si compie il passaggio di testimone tra generazioni.

La partecipazione è libera e gratuita. Ogni partecipante potrà concorrere con una sola fotografia pubblicata sul proprio profilo Instagram pubblico dal 29 giugno al 26 luglio 2026, taggando la pagina ufficiale della fondazione su Instagram e inserendo gli hashtag #fondazionefrancescogagliano e #ManiCheTramandano2026. Lo scatto che riceverà il maggior numero di “Like” sarà decretato vincitore e verrà premiato durante una cerimonia pubblica che si terrà a Settembre alla presenza, oltre che della fondazione, pure dei rappresentanti della Confraternita degli “Ignudi” di Maria Santissima della Visitazione e del parroco della Collegiata Chiesa Madre.

A seguire, per rafforzare il legame con la comunità, le fotografie più votate dal pubblico saranno stampate a cura della Fondazione ed esposte in una mostra temporanea collettiva allestita all’interno del Salone della Confraternita di Maria SS. della Visitazione, così potranno essere viste e apprezzate dalla cittadinanza e arricchire il patrimonio di immagini che raccontano e tramandano le nostre tradizioni.

Il bando completo del regolamento è consultabile e scaricabile dal sito internet e dalle pagine ufficiali della fondazione.

“Con questo primo progetto – dichiara la presidente Salvatrice Maria Gagliano – la Fondazione Francesco Gagliano ETS muove i suoi primi passi dimostrando la volontà di valorizzare la cura delle relazioni e la cultura del territorio, partendo proprio dal racconto visivo di ciò che unisce e rende forte la comunità di Enna, e ringrazia la Confraternita di Maria SS. della Visitazione e Collegiata Chiesa Madre per aver accolto con favore questa iniziativa”.