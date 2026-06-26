Enna, la festa della Patrona si illumina con le nuove luminarie artistiche: lunedì l’accensione

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Per la prima volta le luminarie della festa patronale di Enna non saranno solo decorazione, ma una vera installazione artistica, pensata come opera d’arte e come attrazione per la città. Il modello di riferimento è Salerno, dove le luci d’artista sono diventate negli anni un richiamo capace di muovere visitatori.

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L’accensione è fissata per lunedì 29 giugno, alle ore 20,30, a partire dalla “galleria luminosa” adiacente al Municipio, 50 metri di puro incanto. Migliaia di lampadine a LED illumineranno la città, compresa Enna Bassa e Pergusa, assecondando un progetto di visione di inclusione del centro urbano.

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L’accensione cade nello stesso giorno dell’apertura solenne in Duomo, quando il simulacro della Madonna della Visitazione viene spostato dalla Cappella dei Marmi e collocato sull’altare maggiore. Da quel momento il centro storico cambia volto, gallerie di luci attraverseranno le vie cittadine, accompagnando i giorni della devozione e trasformando l’aspetto della città fino al culmine dei festeggiamenti.

L’intervento punta anche al rilancio del centro storico. Le installazioni luminose seguiranno il percorso del cuore antico di Enna, con l’obiettivo di riportare residenti e visitatori tra le vie e le piazze del centro, sostenendo le attività commerciali nei giorni di maggiore afflusso. La festa diventa così anche un’occasione di valorizzazione urbana, oltre che religiosa.

Il progetto si innesta sulle tradizioni della festa patronale, che a Enna scandiscono da generazioni i giorni dedicati a Maria Santissima della Visitazione. Le luci artistiche si affiancano ai riti e agli appuntamenti consueti, senza sostituirli, l’idea è arricchire la ricorrenza con un linguaggio nuovo, mantenendone intatto il significato per la comunità.

L’iniziativa nasce da una volontà del sindaco Mirello Crisafulli, che ha scelto di legare la ricorrenza religiosa a un intervento sull’immagine urbana e sul richiamo turistico della città.

“Vogliamo che la festa della Patrona sia un momento di bellezza condivisa, oltre che di fede”, dichiara il sindaco Crisafulli. “Le luminarie artistiche sono un modo per accogliere chi visita Enna in questi giorni, per rilanciare il centro storico e per restituire ai cittadini una città diversa, da guardare con occhi nuovi, nel solco delle nostre tradizioni. Non ci bastavano le margherite e le foglie degli scorsi anni.”