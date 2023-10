Enna: la Federazione degli Studenti si unisce ai sindacati contro l’accorpamento degli istituti scolastici

PUBBLICITÀ

La Federazione degli Studenti di Enna si unisce ai sindacati ennesi contro l’accorpamento degli istituti partecipando all’assemblea pubblica sul tema indetta da FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS/CONFSAL e GILDA/UNAMS.

“Lo scorso 16 dicembre – comunica la federazione degli studenti ennesi – più di mille studenti sono scesi in piazza ad Enna, 700 a Piazza Armerina e 500 a Nicosia, per dire no all’accorpamento degli istituti. Il sindacato studentesco continuerà a portare avanti questa battaglia, contro i tagli alle scuole e affinché le autonomie scolastiche non vengano attaccate”.