Enna. La farmacia S. Anna si trasferisce: un nuovo spazio per la tua salute e il tuo benessere

Per 30 anni abbiamo accolto i nostri clienti nei locali di Via dell’Unità n.13, la nostra storica sede, e mediante ristrutturazioni e cambiamenti abbiamo cercato costantemente di stare al passo con i tempi per creare una nuova percezione della farmacia che potesse disegnare man mano una farmacia intesa come presidio di salute nel territorio.

Dopo tanti anni questo progetto continua, con l’apertura di un nuovo spazio pensato oltre che, certamente, per la salute anche per il benessere della persona, offrendo ulteriori ed innovativi servizi.

I classici servizi della farmacia (test delle intolleranze alimentari, autoanalisi del sangue e delle urine, analisi della pelle e del cuoio capelluto, holter pressorio 24h, holter cardiaco 24/48h, elettrocardiogramma, esame audiometrico, valutazione dell’insufficienza venosa con il pletismografo) verranno, difatti, implementati con l’inserimento di nuove apparecchiature all’avanguardia

La nuova Farmacia S.Anna con un’immagine più fresca, moderna, accogliente e confortevole, si troverà in via Raffaello Sanzio n.6, poco distante dalla ormai ben nota sede e sarà aperta al pubblico a partire da lunedì 28 settembre.

Per facilitare il trasferimento nei nuovi locali, la Farmacia rimarrà chiusa da lunedì 21 a venerdì 25 settembre.

Ringraziamo tutti quelli che in questi anni ci hanno accordato la loro fiducia e tutti quelli che verranno a trovarci nei nuovi locali di via Raffaello Sanzio n.6

Giorno 26 p.v.alle ore 19,00 il Parroco di S.Anna, Don Giuseppe Fausciana, benedirà i nuovi locali.

Vi aspettiamo per continuare insieme.