Enna, la famiglia della piccola Nora Franzone: “Emozionati da così tanta solidarietà e vicinanza”

È un’onda di affetto quella che in queste settimane sta coinvolgendo Nora Franzone, la piccola ennese che lotta contro un retinoblastoma bilaterale, un tumore che si sviluppa dalle cellule della retina e scoperto quando aveva all’età di otto mesi e che necessita di continue cure presso il reparto di Pediatria Oculustica Oncologica dell’ospedale “Le Scotte” di Siena, struttura di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

La necesssità di continuare le cure aveva portato nelle scorse settimane ad avviare una raccolta fondi tramite la piattaforma “GoFundMe” ( https://www.gofundme.com/f/8qmh3-aiutiamo-nora?utm_campaign=man_sharesheet_dash&utm_medium=customer&utm_source=whatsapp&lang=it_IT&attribution_id=sl%3A53c9847d-05b2-4dc2-a399-150556b3a7b9&ts=1750670178 ) coinvolgendo tanti amici, conoscenti ma anche estranei.

Un fiume di solidarietà che non ha lasciato indifferente la famiglia Franzone che ha risposto con emozione a questo grande affetto: «Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e donatori. Grazie alle tante partecipazioni e vicinanza potremo affrontare con serenità i prossimi viaggi in Toscana e con l’augurio di tornare sempre con buone notizie».

Per sostenere la causa di Nora era già stato messo a disposizione l’Iban IT95 C062 3016 8000 000 1506 6801 intestato ad “Associazione per Nora Onlus”.