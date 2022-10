Enna: la deputata Stefania Marino si dimette dalla carica di consigliere comunale

La deputata del Partito Democratico Stefania Marino sarà oggi a Sala d’Euno ad Enna in veste di consigliere comunale per ringraziare la massima istituzione cittadina, dare un saluto e mettersi a disposizione della città nell’attività politica che svolgerà al Parlamento Italiano.

“La decisione di Stefania, supportata del Partito Democratico di Enna – commenta il segretario cittadino del Pd Francesco Rampello – di dimettersi dal ruolo di consigliere comunale, ha un significato più ampio e di prospettiva che mira a dare spazio a giovani risorse e di dare la giusta importanza e funzione alle cariche per la quale si è stati eletti”.

“Il Partito Democratico di Enna – prosegue Rampello – da oggi rappresentato in tutte le istituzioni politiche, locali e nazionali, ringrazia Stefania per il grande lavoro svolto in seno al Consiglio Comunale di Enna in qualità di capogruppo, sicuri che la nuova esperienza politica produrrà ampie virtuosità per tutto il territorio ennese”.

Stefania Marino sarà sostituita a Sala d’Euno da Mirko Andolina.