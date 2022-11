Enna: la deputata Marino risponde all’appello del Silp Cgil

“Ricevo con piacere la vostra lettera e non posso che ringraziarVi per le parole di stima, gli auguri e al contempo rammaricarmi per la situazione che qui si rappresenta. I lavoratori di polizia, uomini di stato, e lavoratori instancabili che operano nel territorio ennese potranno contare sul mio più vivo impegno perché le condizioni in cui svolgere servizio siano le migliori possibili tenendo conto delle specifiche esigenze del territorio che mi pregio di rappresentare in parlamento. Rimango a vostra disposizione per un eventuale tavolo tecnico o ulteriori azioni concrete a tutela dei lavoratori di polizia e dunque di tutti i cittadini da questi ultimi giorno per giorno, sulla strada e negli uffici, salvaguardati”. Così la deputata del Partito Democratico Stefania Marino in risposta alla lettera aperta del Silp Cgil di qualche giorno fa rivolta alle parlamentari del territorio su alcune problematiche che riguardano i lavoratori di Polizia in provincia di Enna.