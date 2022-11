Enna: la deputata Longi risponde all’appello del Silp Cgil

“Sono a vostra disposizione per aprire un tavolo tecnico di confronto, che veda la presenza della deputazione provinciale, del Prefetto, dei vertici locali della Polizia, oltre che le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Mio personale impegno è esser ogni giorno del mio mandato accanto alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine. Sono disponibile ad essere tramite, come parlamentare appartenente alla maggioranza di Governo, a rappresentare le problematiche locali presso i ministeri e gli uffici centrali competenti, ricercando sinergie e possibili soluzioni”. Così la deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi in risposta alla lettera aperta del Silp Cgil rivolta alle parlamentari del territorio su alcune problematiche che riguardano i lavoratori di Polizia in provincia di Enna.