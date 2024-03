Enna: la deputata Longi incontra il Questore e solidarizza con le forze dell’ordine

PUBBLICITÀ

La deputata Eliana Longi ha incontrato ieri il nuovo Questore di Enna, presso gli uffici della Questura: “Rivolgo il mio benvenuto al dott. Salvatore Fazzino, confermando il mio supporto e la piena collaborazione istituzionale”.

La parlamentare ennese ha colto l’occasione per ribadire il suo sostegno e la solidarietà di FdI alla Polizia e alle forze dell’ordine: “Fratelli d’Italia solidarizza con le forze dell’ordine, prese di mira nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali. Ci aspettiamo che anche la Sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico Polizia e Carabinieri, esprima solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti”.

Nei prossimi giorni anche le delegazioni di Fratelli d’Italia di Piazza Armerina, Leonforte, Nicosia e dei Comuni dell’ennese si recheranno presso i Commissariati locali per manifestare la solidarietà del partito.