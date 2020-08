Enna. La denuncia del consigliere Marino: “I servizi demografici a Enna Bassa ancora chiusi”

Ad oggi non è stata riaperta la sede per i servizi demografici ad Enna Bassa in via della Resistenza. La denuncia arriva da Stefania Marino, consigliere comunale del Partito Democratico.

“Bene l’apertura e l’inaugurazione della bambinopoli – ha comunicato Marino – ma poi ci perdiamo nei fatti essenziali del buon governo. Questi servizi, anche per il rilascio e rinnovo di una tessera d’identità o altro, va da se che in una zona così popolata come Enna Bassa non può essere una svista. Si dirà che ancora siamo in emergenza covid? Ma proprio per questo motivo è bene ristabilire il servizio per avere due punti e smaltire gli inconvenienti senza far spostare i cittadini. Siamo certi che si vorranno evitare risposte polemiche dell’amministrazione in carica e/o fiancheggiatori della stessa. Evitiamo commenti per il semplice frangente della campagna elettorale, diamo una risposta leale ai cittadini me compresa perché tale sono. Riattiviamo domani o nel subito possibile”.