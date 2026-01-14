Enna, la cucina italiana raccontata dal cinema: appuntamento alla Camera di Commercio

PUBBLICITÀ

Un incontro dedicato al rapporto profondo tra cinema e cucina, intesa come linguaggio culturale, memoria collettiva e racconto identitario. È questo il cuore dell’evento “La cucina italiana e la Settima Arte. Il cibo al cinema: racconti di vita, emozioni e cultura”, in programma venerdì 17 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso il Salone della Camera di Commercio di Enna.

L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’incontro di venerdì, organizzato in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina e con il patrocinio del COSPECS dell’Università di Messina e della Camera di Commercio Palermo Enna, si propone di esplorare il cibo come elemento narrativo e simbolico nel cinema, capace di raccontare relazioni, riti familiari, migrazioni, silenzi e appartenenze. Un viaggio che attraversa immagini, storie e sapori, mettendo in dialogo saperi diversi e prospettive interdisciplinari.

Ad aprire i lavori saranno i saluti e l’introduzione di Marina Taglialavore, delegata dell’Accademia Italiana della Cucina di Enna, e di Pietro Colletta, docente all’Università di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Cicero (Università di Messina), che affronterà il tema “Il sapore dei sensi. Cinema e cucina tra rito, famiglia e silenzio”; di Beppe Manno, direttore artistico della DOC – Rassegna itinerante del cinema d’autore in Sicilia, con l’intervento “Gustare un film: la cucina italiana attraverso il cinema”; e di Loredana Trovato (Università di Messina), che proporrà una riflessione su “La memoria nel piatto: la cucina dei migranti italiani in Canada tra cinema di narrazione e tradizione”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Manuel Barresi.

Ingresso libero.