Enna, la cucina come racconto: dialogo tra cinema e cultura

PUBBLICITÀ

Nel Salone della Camera di Commercio di Enna si è svolto sabato l’incontro “La Cucina Italiana e la Settima Arte. Il cibo al cinema, racconti di vita, emozioni e cultura”, un appuntamento che ha messo in relazione linguaggi, culture e forme espressive diverse.

PUBBLICITÀ

Protagonista dell’organizzazione è stata l’Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Enna, promotrice dell’iniziativa in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Enna e con il patrocinio della Camera di Commercio di Palermo ed Enna e l’Università di Messina, all’interno del progetto Biblioinsieme.

Marina Taglialavore, delegata della Delegazione ennese, nel suo intervento ha richiamato il valore della cucina come espressione culturale complessa, capace di trasmettere identità, memorie, rituali e relazioni sociali. Taglialavore ha sottolineato come il cinema, e in particolare quello italiano, abbia saputo interpretare e restituire questa complessità, trasformando il cibo in un vero e proprio codice culturale: spazio della famiglia, luogo del silenzio e dell’attesa, gesto quotidiano che si fa racconto collettivo.

Dopo i saluti istituzionali, il dibattito è entrato nel vivo con l’intervento del prof. Vincenzo Cicero (Università di Messina), che ha proposto una lettura puntuale del rapporto tra cucina e narrazione audiovisiva, soffermandosi anche sulla serie The Bear. Cicero ha evidenziato come, soprattutto nei contesti migratori, la cucina assuma una funzione identitaria decisiva: tradizioni percepite come “italiane” all’estero – spesso rielaborate o addirittura inesistenti nella stessa forma nel contesto d’origine – raccontano il bisogno di riconoscersi come comunità, tra nostalgia, memoria e appartenenza.

A seguire, Beppe Manno, direttore artistico della DOC – Rassegna itinerante del cinema d’autore in Sicilia, ha accompagnato il pubblico in un percorso tra film e sequenze della tradizione cinematografica italiana in cui il cibo appare come presenza discreta ma determinante. La sua riflessione ha invitato a “gustare” le immagini, riconoscendo nel cibo un archivio di gesti, abitudini e relazioni capace di dare forma al nostro immaginario collettivo.

In chiusura, l’intervento di Loredana Trovato (Università di Messina) ha acceso i riflettori su storie e aspetti meno noti dell’emigrazione italiana in Québec, mostrando come piatti, ingredienti e pratiche alimentari si trasformino in strumenti di resistenza culturale. In questa prospettiva, la cucina diventa un archivio intimo di dialetti, rituali domestici e valori familiari: segni che attraversano oceani e generazioni e che il cinema, ancora una volta, sa raccogliere e restituire.

A coordinare i lavori è stato il prof. Pietro Colletta, Presidente della Società Dante Alighieri – sezione di Enna, che ha moderato gli interventi valorizzandone i contenuti e favorendo un dialogo fluido tra i relatori e il pubblico, molto attento e partecipe.

Tra immagini, racconti e sapori evocati, l’incontro ha dimostrato come la cucina sappia farsi racconto silenzioso e potente, capace di abitare il cinema e la memoria collettiva. Un linguaggio fatto di gesti quotidiani che, una volta portati sullo schermo, diventano testimonianza culturale e impronta identitaria.

Da Enna, un invito a continuare a leggere il cibo non solo come nutrimento, ma come forma di narrazione. Un appuntamento che lascia tracce e apre nuovi percorsi di approfondimento.