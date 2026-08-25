Enna: la Confraternita Maria SS. di Valverde inaugura la sala espositiva “Custodi delle Origini”

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Sarà un momento rievocativo, capace di riportare la mente alle radici confraternali e non solo, l’inaugurazione a Enna della Sala Espositiva permanente “Custodi delle Origini”, allestita all’interno della Canonica del Santuario di Valverde, nella sala che in questi giorni il Consiglio d’Amministrazione della Confraternita Maria Santissima di Valverde ha dedicato a Padre Luigi Giunta.

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Fu lui, nel 1935, il promotore della ricostituzione della Confraternita e anche il fautore della ricostruzione della Chiesa, distrutta dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale.

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La Sala Espositiva custodirà un prezioso patrimonio finora conservato con cura ma mai esposto: antichi documenti, come il verbale di ricostituzione con cui il 14 aprile 1935 alcuni devoti ridiedero vita alla Confraternita, vessilli, suppellettili, documenti d’archivio e foto che raccontano la storia più antica della congrega.

Per la prima volta sarà esposta la corona lignea dorata che, dopo i lavori di inizio anni Novanta, fu per un breve periodo installata sull’altare maggiore del Santuario.

Inedita anche l’esposizione dell’antico vestiario confraternale e dei medaglioni affidati ai portatori del fercolo con il simulacro della Madonna di Valverde.

All’interno della sala sarà prevista anche la proiezione di video e immagini sulla Confraternita e sulle sue attività statutarie.

Mario Cascio, rettore della Confraternita Maria Santissima di Valverde: «Non volevamo un semplice museo, ma un luogo che custodisse la memoria che ci è stata tramandata. È un dono che si vuole fare alla città che ha nella festa della Madonna di Valverde, ma anche verso la Confraternita, un legame speciale che sentiamo ogni giorno e che ci viene testimoniato anche in questi giorni di festeggiamenti».

Con la realizzazione di questa sala museale espositiva si vuole conservare per non disperdere un patrimonio religioso e culturale che appartiene alla città, raccontare per far conoscere soprattutto ai più giovani le radici, accogliere per offrire ai devoti e visitatori un luogo di conoscenza.

L’inaugurazione avverrà oggi, martedì 25 agosto, dopo la messa delle ore 20,00 alla presenza delle autorità e della Confraternita.