Enna: la Confraternita Maria SS. di Valverde dona giocattoli al reparto di pediatria

Un pensiero ed un sorriso a chi affronta in questi giorni di festività momenti difficili lontano da casa. E’ l’iniziativa della Confraternita Maria Santissima di Valverde che ha portato in dono dei giocattoli ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Umberto I per provare rendere più leggero il soggiorno in ospedale.

Ad accogliere il rettore Mario Cascio ed una delegazione di Confrati è stata il Primario Dott.ssa Anna Maria Millauro ed il personale del reparto che ogni giorno con abnegazione ed amore si prende cura dei piccoli pazienti.

«E’ stato un momento davvero emozionante perché ci ha permesso di toccare con mano ciò che vivono i bambini. Siamo felici di poter fare qualcosa per donare loro un sorriso e per aver regalato un momento di gioia» ha commentato il rettore Mario Cascio.

Dal personale di Pediatria la gratitudine per l’iniziativa sottolineando il generoso gesto della Confraternita che contribuisce a rendere meno pesante il ricovero. Non è la prima occasione in cui la Confraternita Maria Santissima di Valverde è impegnata in azioni di solidarietà.

Mario Cascio: «Le Confraternite non sono solo processioni, ma dietro ci sono tante iniziative solidali, spesso fatte nel silenzio e sempre improntate nell’aiuto solidale alla nostra comunità cittadina. Noi abbiamo realizzato nel tempo diverse iniziative in tal senso, pensando innanzitutto a chi ha più bisogno e seguendo i nostri fini statutari. Esserci ritrovati tra i corridoi del reparto di Pediatria per regalare un sorriso ai bambini sono certo che ci resterà impresso nella mente».

Il rettore della Confraternita Maria Santissima di Valverde ha infine ringraziato chi ha consentito la riuscita dell’iniziativa: «Un grazie va innanzitutto al Direttore Generale dell’Asp, Mario Zappia, il quale ha subito apprezzato ed accolto la nostra proposta con grande sensibilità, ringrazio anche il Direttore dell’ospedale Umberto I di Enna, Angela Montalbano, il Primario di Pediatria, Anna Maria Millauro, e tutto il personale di Pediatria per l’accoglienza ed il lavoro che quotidianamente svolgono».

Il rettore Cascio a nome del Consiglio d’Amministrazione e della Confraternita rivolge infine alla città un sereno Natale un nuovo anno che porti prosperità e felicità.