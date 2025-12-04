Enna: la Confraternita Maria SS. delle Grazie celebra i 190 anni dalla fondazione

PUBBLICITÀ

La Confraternita Maria SS. delle Grazie si prepara a celebrare a Enna un importante traguardo storico: il 190° anniversario della fondazione (1835-2025). Le iniziative sono in programma per domenica 14 dicembre presso la Parrocchia San Giorgio, in piazza Sant’Agostino, guidata da don Mario Petralia.

Il programma si aprirà alle 17:30 con l’inaugurazione dei murales realizzati all’esterno della cappella dedicata a Maria SS. delle Grazie, dove è custodita la statua della Madonna de’ Carusi. Le opere sono state finanziate attraverso il Bilancio partecipato 2024.

Alle 18:00 è prevista la celebrazione della Messa solenne. A seguire, alle 19:00, si terranno alcuni cenni storici sulla Confraternita e la consegna di una litografia ai confrati. La serata continuerà alle 19:30 con l’esibizione del coro Note di Luce, mentre alle 20:00 è previsto un momento di convivialità con un rinfresco.

L’iniziativa è promossa dalla Confraternita Maria SS. delle Grazie, guidata dal rettore Paolo Vicari, con il patrocinio del Comune di Enna e la collaborazione delle associazioni Hope APS e Il Solco.