Enna: la Compagnia Nest chiude la stagione teatrale Scrusciu

Lunedì alle ore 21 ultimo spettacolo della stagione teatrale “Scrusciu” al Cine Teatro Grivi di Enna con “Il berretto a sonagli”, uno spettacolo della Compagnia Nest tratto da “A birritta ccu ‘i ciancianeddi” di Luigi Pirandello.

“Abbiamo provato a dare una lettura individuale al testo pirandelliano si legge nelle note di regia -. Da qui la scelta di raccontare la storia del berretto a sonagli mettendo al centro della vicenda Beatrice, una rivoluzionaria femminista ante litteram che prova a scardinare con la sua battaglia l’immobilismo della società e la visione maschilista e ipocrita del rapporto uomo-donna”.

La storia è, quindi, quella di Beatrice, una moglie tradita e fermamente decisa a tendere una trappola al marito per coglierlo in flagrante con l’amante, a sua volta sposata, perché vuole giustizia, il divorzio e gli alimenti.

Con un approccio originale e fortemente identitario, la Compagnia Nest parte dal testo in siciliano e lo riscrive in napoletano, esaltando con la forza del dialetto tutta la cattiveria, l’odio e lo scherno di questa storia di ordinaria inumanità.

In scena, nell’allestimento firmato da Giuseppe Miale di Mauro, troviamo due attori storici della compagnia, Giuseppe Gaudino e Adriano Pantaleo, accompagnati da Mario Cangiano e Valentina Acca.

Biglietto unico per tutti al prezzo di 10 euro, disponibile presso l’agenzia “Itinerari Viaggi” in Via Roma 405 ad Enna (tel. 0935.1950973), su LiveTicket e al botteghino del CineTeatro Grivi il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 18.