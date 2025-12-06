Enna, la coalizione Dipietro apre il confronto: “Ogni opzione rimane aperta”

PUBBLICITÀ

Il 3 dicembre scorso si è svolta una riunione tra i rappresentanti della coalizione che da dieci anni sostiene l’amministrazione Dipietro ad Enna. L’incontro è stato convocato per avviare una riflessione approfondita sul percorso compiuto e sulle prospettive in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio 2026.

In una nota diffusa al termine dell’incontro e sottoscritta da Rosalinda Campanile, Dante Ferrari, Biagio Scillia, Vasapollo Rosario, Paolo Gloria e Maria Nicosia, si legge che «alla riunione non ha partecipato il sindaco, che ha ritenuto di non essere presente». Nella stessa nota viene specificato che «il confronto tra i presenti è stato comunque serrato, talvolta acceso, con posizioni differenti ma espresse con senso di responsabilità verso la città».

I sottoscrittori affermano inoltre che «la coalizione ritiene necessario aprire una fase di chiarezza e confronto sincero, nel rispetto dei cittadini che in questi anni hanno sostenuto il progetto amministrativo».

Nella comunicazione viene sottolineato che «ad oggi ogni opzione rimane aperta» e che «la volontà comune è quella di valutare con maturità politica se esistono ancora le condizioni per un percorso unitario, senza precludere scelte diverse laddove ritenute più coerenti con le esigenze della comunità».

I firmatari aggiungono: «Dopo dieci anni di lavoro condiviso è naturale interrogarsi sulla direzione futura. L’incontro è stato utile: ora serve lucidità per capire se ci sono ancora basi solide per proseguire insieme».

E ancora: «Le posizioni emerse sono state varie e anche divergenti. Non è un segreto che ci siano sensibilità diverse, ma questo non deve spaventarci: confrontarsi in modo franco è un segno di vitalità politica».

Infine, nella nota si legge: «La coalizione ha garantito stabilità e risultati importanti, ma non possiamo limitarci a guardare al passato. Tutte le strade devono restare aperte, compresa la possibilità di rinnovare il nostro rapporto con la città in forme nuove».