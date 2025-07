Enna, la coalizione a sostegno di Dipietro: “Avanti uniti per completare il cambiamento della città”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa dei gruppi consiliari a sostegno dell’amministrazione Dipietro.

Il decennio che ha orgogliosamente cambiato il volto della nostra Città è senza alcun dubbio il decennio che ha avuto come Sindaco Maurizio Dipietro.

E’ questo il punto di partenza ma anche il convinto punto di arrivo con il quale l’attuale coalizione di governo ha inteso unanimemente chiudere la riunione tenutasi il 1 luglio u.s. presso i locali del Comune.

Clima sereno e sgombro da ipocrisie, spirito costruttivo e consapevolezza che da momenti di forte critica e di salutari fibrillazioni interne, pur nell’ambito di una dialettica di confronto costruttivo, l’ampia coalizione a sostegno di Dipietro ne esca sempre più rafforzata e coesa nell’interesse esclusivo della nostra Città ed in previsione delle prossime elezioni amministrative del 2026.

La coalizione, che sostiene ed intende ancora con più forza e determinazione sostenere Dipietro, è stata da sempre assai variegata ma è concorde su di un fatto dal quale siamo tutti consapevolmente partiti: nel 2015 abbiamo trovato una Città in ginocchio, rassegnata e priva di obiettivi.

Il sindaco, insieme alla Giunta, è pienamente concentrato sull’azione amministrativa e sulla gestione ordinaria e straordinaria del territorio. In questi mesi, come durante tutto l’anno, l’attività dell’Amministrazione non si è mai fermata: sono in corso numerosi interventi di manutenzione urbana, cura del verde, riqualificazione di spazi pubblici, miglioramento della viabilità e sostegno al settore culturale e sportivo.

L’approccio è quello del lavoro silenzioso, concreto e responsabile. Le energie sono tutte rivolte a garantire decoro, servizi efficienti, risposte puntuali ai bisogni della comunità: la priorità assoluta è stata e continua a restare il benessere collettivo.

Noi tutti insieme, con orgoglio ed abnegazione, con in testa il Sindaco Dipietro, questa nostra amata Città l’abbiamo senza alcun dubbio migliorata, l’abbiamo sommersa di milioni di euro di finanziamenti pubblici e privati che hanno consentito la realizzazione di opere che sono sotto gli occhi di tutti e che ancora adesso sono in fase di realizzazione, le abbiamo ridonato, come era giusto e doveroso che fosse, un castello che è ritornato ad essere l’orgoglio ed il simbolo cittadino, abbiamo riqualificato interi quartieri e strade, abbiamo creato spazi mai avuti per lo sport e la cultura.

Proprio per quanto fatto, la coalizione di governo, nella sua interezza, ha la consapevolezza che questa Città non merita in alcun modo il rischio di tornare irresponsabilmente ed inesorabilmente indietro.

L’unità della coalizione guidata oggi da Dipietro, sulla base di azioni e programmi già ampiamente realizzati ed ancora in itinere, è un valore forte ed imprescindibile dal quale nessuno intende ad oggi derogare e su cui si lavorerà uniti e determinati sino alla fine.

Pur nelle legittime e diverse appartenenze, la coalizione a sostegno di Dipietro va avanti responsabilmente insieme, unita, compatta e risoluta più di prima nell’interesse esclusivo della nostra Città alla quale guardiamo da sempre con grande rispetto e che rappresenta quotidianamente per noi tutti la stella polare.

La città non si amministra con proclami estemporanei, ma con serietà, tanto ascolto ed altrettanto spirito di servizio. E’ questo il metodo di lavoro che da sempre ci contraddistingue e che continuerà a guidare la coalizione intera giorno dopo giorno.