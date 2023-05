Enna: la Cna incontra il Prefetto Ippolito

Un incontro importante, che ha affrontato diversi temi e che ha trovato nel Prefetto di Enna un interlocutore disponibile all’ascolto, cordiale ma anche molto determinato rispetto al ruolo da svolgere in un contesto difficile come quello ennese. In questo modo la delegazione della CNA territoriale di Enna ha commentato l’incontro che si è tenuto questa mattina in Prefettura con il Prefetto Maria Carolina Ippolito e il capo di gabinetto, il viceprefetto aggiunto Silvia Caponetto. Per la CNA erano presenti il presidente Filippo Scivoli, il segretario Stefano Rizzo e i vicepresidenti Angelo Scalzo e Valentino Savoca.

Durante l’incontro CNA ha consegnato un documento contenente alcuni temi di particolare interesse nel quadro economico attuale, tra cui quello delle infrastrutture su cui la Dott.ssa Ippolito ha confermato l’impegno ad attenzionare l’ANAS sugli impegni presi, consapevole dell’enorme disagio che la viabilità e, in particolare lo svincolo, può arrecare ad una comunità anche dal punto di vista economico. Tra i temi anche lo sviluppo del manifatturiero e dell’area industriale, richiamando anche l’importante ruolo svolto dalla Prefettura per sensibilizzare sul blocco delle aree per nuovi insediamenti chiamando in causa le diverse parti coinvolte.

Particolare attenzione è stata posta anche sul tema del credito e della liquidità di impresa, visto che le imprese sono strette dai costi crescenti di energia e materie prime e dal pagamento dei finanziamenti accesi durante la pandemia.

“Purtroppo – conclude la Cna – l’attuale quadro non consente di poter ribaltare sui clienti i costi di impresa e le banche adottano politiche sempre più restrittive nei confronti delle piccole imprese”.