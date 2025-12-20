Enna: la CNA inaugura “i Semi di Efesto”, vetrina dell’artigianato artistico

PUBBLICITÀ

È stata inaugurata oggi, presso la sede CNA di Enna, la vetrina dell’artigianato artistico “I Semi di Efesto”, un progetto di grande valore simbolico e culturale che nasce dal territorio ennese con l’obiettivo di estendersi progressivamente a tutte le sedi CNA d’Italia, fino a raggiungere il livello nazionale.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza degli imprenditori che fanno parte della Direzione provinciale CNA, in un clima di forte partecipazione e condivisione, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno del mondo imprenditoriale verso l’artigianato artistico e le sue eccellenze. All’evento ha preso parte anche il Presidente regionale CNA Sicilia, Filippo Scivoli, a conferma dell’importanza strategica del progetto a livello regionale e nazionale.

Il progetto “I Semi di Efesto” è stato fortemente voluto da Angelo Scalzo, Presidente Nazionale CNA Vetro, Legno e Marmo, ed è stato realizzato grazie all’impegno e alla collaborazione del Presidente provinciale CNA Artistico, Salvatore Giunta, e del Presidente provinciale CNA Enna, Valentino Savoca.

La vetrina rappresenta uno spazio permanente di valorizzazione del saper fare artigiano: un vero e proprio angolo dell’artigianato artistico che permette di ammirare la bellezza, la qualità e l’unicità delle opere realizzate dai maestri artigiani del territorio. Uno spazio che è già pronto ad accogliere nuove opere degli artigiani di Enna e provincia, ampliandosi nel tempo e diventando un punto di riferimento per la promozione dell’artigianato artistico locale.

Tra i primi espositori che hanno aderito all’iniziativa figurano eccellenze dell’artigianato artistico ennese:

• La Bottega del Restauro di Angelo Scalzo

• Vetreria Artistica di Salvatore Giunta

• Giuliana Di Franco Gioielli

• LE LAB di Salvatore Marco Giummule

• Ceramiche Kori di Alessandra Mazza

• Ceramiche Sun Light di Clara Marletta

• Bentornato Artigiano di Lorenzo Camiolo

• Cartiera Crisa dei fratelli Lo Gioco

• Gnegniru

«È bellissimo arrivare in una sede CNA e poter ammirare le opere d’arte dei nostri maestri artigiani – è stato sottolineato durante l’inaugurazione –. “I Semi di Efesto” rappresenta un progetto che mette al centro il territorio, le persone e le competenze, proiettandole in una dimensione nazionale».

L’iniziativa è stata inaugurata in occasione della Direzione provinciale CNA, che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori e dirigenti dell’associazione, rendendo il momento ancora più significativo e condiviso.

Con “I Semi di Efesto”, CNA Enna rinnova il proprio impegno nella tutela, promozione e diffusione dell’artigianato artistico, riconoscendone il valore economico, culturale e identitario per il territorio e per l’intero sistema CNA.