Enna: la città attende i candidati a sindaco

Manca poco alla scadenza per la presentazione delle liste. I nomi circolano, le alleanze oscillano e i cittadini aspettano. In primavera si vota: per ora è l’unica certezza che gli ennesi possono annotare senza il rischio di doverla cancellare il giorno dopo. Tutto il resto — candidati, coalizioni, e soprattutto programmi e visioni per la città — resta appeso al solito “si dice”.

La scadenza si avvicina con la puntualità di un treno che arriva in orario. Eppure, sul marciapiede della politica locale, non si vede quasi nessuno con il biglietto in mano per la corsa verso la candidatura a sindaco. Almeno non ufficialmente. Perché di nomi, in compenso, in questi mesi se ne sono sentiti a iosa: Garofalo, Gargaglione, Campanile, Contino, Greco, Fiammetta, Colianni, Ferrari, Crisafulli, Longi, Marino, Arena, Salerno — e certamente qualcuno lo dimentichiamo. Alcuni già smentiti, altri ancora in bilico. Letti d’un fiato, sembrano l’appello di una classe: l’insegnante chiama, cerca un volontario per l’interrogazione… e nessuno alza la mano.

Nel frattempo c’è chi tenta alleanze improbabili, chi rivendica la continuità, chi si presenta come la novità che serve e chi rassicura con il “campo largo”. Ma la sensazione è che, più che di scelte, si viva di ipotesi.

Il centrodestra, reduce da oltre un decennio di amministrazione Dipietro — dieci anni più uno legato alla fase Covid — arriva ai blocchi di partenza con più di una preoccupazione. Qualcuno osserva che un’alleanza così lunga, invece di consolidare, ha finito per logorare: come certi matrimoni che durano non per amore, ma per inerzia. E in eredità lasciano stanchezza più che nostalgia.

Sul fronte opposto, il centrosinistra non brilla per chiarezza. Il Partito Democratico sembra orientato a costruire una propria corsia, mentre l’ex sindaco Paolo Garofalo ha provato una mossa in avanti — o forse, per alcuni, un passo indietro — che non ha convinto tutti. La parola d’ordine, da quella parte, è “campo largo”, ma solo con chi non ha governato negli ultimi dieci anni. Peccato che, guardandosi attorno, il campo non sembri larghissimo: più che altro, appare ancora da arare.

Poi c’è l’orizzonte delle liste civiche, sempre molto attive nel presentarsi come “oltre i partiti” e che però dai partiti, spesso, non riescono davvero a staccarsi. Dei pentastellati cittadini si sa poco, o si dice poco. Circola anche l’ipotesi di un’intesa tra Democrazia Cristiana, Lega e Forza Italia, ma con la consapevolezza che, da qui alla scadenza, i tasselli potrebbero ricomporsi in modi ancora diversi.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza e che vengono indicati come i più accreditati ci sono quelli di Filippo Fiammetta e Paolo Gargaglione. Nelle ultime settimane, però, è tornato a farsi sentire il nome di Mirello Crisafulli, che nei giorni scorsi si sarebbe visto consegnare un appello sostenuto da 800 firme.

Insomma, ipotesi e rumors non ne mancano. Il problema è che le ipotesi non si candidano, non stringono alleanze e non presentano programmi. E i cittadini, che di analisi ne hanno lette abbastanza, aspettano qualcosa di più concreto. Vogliono sapere non solo chi si candiderà a governare la città, ma soprattutto come, con chi e con quale idea di futuro. E magari vorrebbero anche il tempo per valutare, confrontare, scegliere.

Il conto alla rovescia è partito. Sarebbe bello che, questa volta, partissero anche i candidati.

Fabio Marino