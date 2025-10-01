Enna: la CISL promuove un incontro pubblico su come difendersi dalle truffe

PUBBLICITÀ

Domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 16:30, all’Urban Center di Enna la FNP e la CISL Agrigento Caltanissetta Enna, con il patrocinio del Comune di Enna, promuovono l’incontro pubblico “Prevenzione e tutela. Strategie e impegno comune contro le truffe”, un momento di informazione e confronto dedicato in particolare alla sicurezza delle persone anziane e fragili.

Previsti i saluti istituzionali di Maria Carolina Ippolito, Prefetto di Enna; Maurizio Dipietro, Sindaco di Enna; Salvatore Fazzino, Questore di Enna; Fulvio Marabotto, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Enna; Alfredo Beveroni, Comandante provinciale dei Carabinieri di Enna.

Seguiranno gli interventi di: Rosaria Aquilone, Segretaria generale FNP Sicilia; Carmela Petralia, Segretaria generale UST AG–CL–EN; Franco Carbone, Presidente Adiconsum Sicilia; Giovanna Di Natale, psicologa; Don Giuseppe Fausciana, Vicario foraneo della città di Enna. Previsto anche l’intervento delle Forze dell’Ordine, con consigli pratici su come difendersi dalle truffe. Introduce Tiziana Tavella, giornalista e presidente Assostampa Sicilia. Conclude Rosolino Ricotta, Segretario generale FNP AG–CL–EN.

L’appuntamento punta a rafforzare la rete territoriale di protezione – istituzioni, sindacato, associazioni dei consumatori, professionisti e cittadini – e a fornire strumenti concreti di prevenzione contro raggiri a domicilio, truffe telefoniche e frodi digitali che colpiscono in modo particolare gli over 65 e le persone più vulnerabili.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza con ingresso libero.