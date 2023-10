Enna: la Cisl lancia le due “Giornate della Partecipazione”

PUBBLICITÀ

«La Cisl lancia due giornate di confronto e sensibilizzazione. Il 13 e 14 ottobre assemblee nei luoghi di lavoro e incontri in piazza su partecipazione e agenda sociale. Sabato mattina, a partire dalle 9.30, la Cisl Agrigento Caltanissetta Enna aprirà ai cittadini la sua sede di Enna mettendo a disposizione competenze e servizi nell’ambito della Festa della Partecipazione.

PUBBLICITÀ

Al centro dell’iniziativa la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione per la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita e ai profitti delle aziende pubbliche e private che la Cisl chiede di sostenere con la raccolta di firme.

«La partecipazione è la vera riforma istituzionale che serve al Paese – dice il segretario generale della Cisl Ag Cl En, Emanuele Gallo – per far crescere salari, produttività, occupazione, migliorare la qualità del lavoro tra innovazione, sicurezza, competenza. L’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione è fondamentale per il raggiungimento di obiettivi sfidanti ma necessari per il miglioramento complessivo della vita delle lavoratrici e dei lavoratori».