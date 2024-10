Enna: la Cisl Fp plaude alla stabilizzazione del personale precario dell’Asp

PUBBLICITÀ

La Cisl Fp, tramite il proprio segretario generale Salvatore Parello e il segretario territoriale Maurizio Sturino, plaude alle stabilizzazioni del personale precario in forza alla Asp di Enna.

“Grazie alla volontà della nuova direzione strategica del Asp di Enna diretta dal direttore generale Mario Zappia, dal direttore sanitario Emanuele Cassarà e del direttore amministrativo Sabrina Cillia – dicono Parello e Sturnio – si è dato corso a un altro ciclo di stabilizzazioni di vari profili per il personale appartenente all’area del comparto, dispiegando così gli effetti del protocollo d’intesa fortemente voluto e sottoscritto dalla Cisl Fp Sicilia, quale prova che il dialogo sostenuto con forza dal sindacato ha consentito di arrivare ai risultati migliori possibili in favore dei lavoratori”.

Secondo Parello e Sturnio adesso l’Azienda dovrà proseguire sul percorso intrapreso “senza soluzione di continuità” e chiede quindi al management della Asp di Enna di emanare nuovo avviso di ricognizione per il restante personale che ha nelle more raggiunto i requisiti, per effetto della legge 56 del 29 Aprile 2024 (ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pnrr).

“Parliamo degli Oss – dichiarano ancora Parello e Sturnio – figura fondamentale che opera nel settore socio sanitario, misura questa che se conclusa in tempi brevi, libera risorse da destinare al reclutamento di quelle figure necessarie a garantire i Lea, obbiettivo questo del sindacato come dell’amministrazione”.