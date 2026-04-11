Enna: la Cgil plaude al gesto del direttore generale Asp verso il ragazzo autistico

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Il Segretario Generale della Camera del Lavoro Cgil di Enna Antonio Malaguarnera e il Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Alfredo Schilirò si complimentano con il Direttore Generale dell’ASP di Enna Dott Mario Zappia per la visita di cortesia che ha voluto intrattenere, recandosi a casa del ragazzo adolescente affetto da autismo.

La Funzione Pubblica Cgil di Enna qualche giorno fa aveva preso posizione nei confronti dell’Asp Ennese perché l’azienda sanitaria gli aveva negato la disabilità nonostante la diagnosi.

“Adesso – dichiarano Schilirò e Malaguarnera – ci auguriamo che la vicenda si concluda nel migliore dei modi con il riconoscimento della disabilità grave e il riconoscimento dei supporti al ragazzo”.