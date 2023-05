Enna: la ceramica di Lucio Ronca per il Palio “Federico II”

Giunta a Enna da poche ore e già pronta per la cerimonia di premiazione. È l’opera in ceramica artistica realizzata da Lucio Ronca, maestro della ceramica di Vietri Sul Mare, in Campania. Filippo Scivoli e Angelo Scalzo, presidente e vice della Cna di Enna hanno fortemente voluto che il piatto in ceramica (valore di partenza di tremila euro) fosse destinato a diventare il premio per il quartiere vincitore del Palio di Federico II 2023 che verrà disputato sabato pomeriggio.

“Un’opera creativa appositamente realizzata per la settimana europea federiciana – hanno commentato all’unisono Scivoli e Scalzo –. Lucio Ronca avrebbe dovuto essere presente a Enna, ma impegni lavorativi lo hanno trattenuto. Parliamo di un grande amico della manifestazione ennese, già coinvolto nelle passate edizioni, una delle personalità tra le più rappresentative della ceramica artistica nel mondo, che vanta richieste che arrivano da Vittorio Sgarbi e dal Vaticano fino al Giappone e agli Usa”.

Con i suoi colori caldi, il grande piatto di ceramica firmato da Ronca e da lui omaggiato riflette il fuoco della cultura, rappresentato come il dorso di un grande libro che allo stesso tempo vuole essere una formica che scava a fondo nel terreno e l’aria calda inalata dai polmoni custoditi nella gabbia toracica.