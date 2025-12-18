Enna: la Biblioteca Comunale si apre alla cittadinanza tra letture, tecnologia, cinema e musica live

PUBBLICITÀ

Un pomeriggio e una serata dedicati alla cultura contemporanea, all’innovazione e alla creatività giovanile per concludere 18 mesi di attività progettuali. Giovedì 19 dicembre, a partire dalle ore 17, la Biblioteca Comunale di Enna ospiterà un evento speciale, pensato come un vero e proprio open day, che segna la chiusura del progetto “I giovani riprendono il territorio”.

PUBBLICITÀ

L’iniziativa rappresenta il momento finale di un percorso realizzato tra il 2024 e il 2025 dal Comune di Enna, capofila del progetto, insieme con diverse associazioni culturali del territorio, e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del bando “Giovani in Biblioteca”. Un progetto che ha avuto come obiettivo quello di riportare i giovani a vivere e animare gli spazi culturali della città, a partire dalla biblioteca comunale.

PUBBLICITÀ

Ad aprire l’evento, alle ore 17, saranno gli attori ennesi Lorenza Denaro e Franz Cantalupo, che leggeranno alcuni testi di Nino Savarese, offrendo al pubblico un momento di teatro e letteratura. A seguire, sarà presentata alla cittadinanza la nuova dotazione tecnologica della Biblioteca Comunale, tra cui i totem digitali sui quali sono stati caricati i libri digitalizzati del fondo antico, frutto del lavoro svolto durante il progetto per rendere il patrimonio librario più accessibile e fruibile.

Nel corso della serata troveranno spazio anche i risultati dei laboratori realizzati nel biennio 2024–2025: saranno proposti contenuti cinematografici prodotti dagli studenti e verrà mostrata la nuova attrezzatura che permetterà a tutti i giovani di avvicinarsi al mondo dei podcast.

Alle ore 20 è previsto un live acustico con Le Pacha Sistas & Bro, progetto musicale voluto dalle musiciste siciliane Alice Ferrara (voce) ed Elisa Messina (chitarra), con l’aggiunta di Cristian Falzone alla batteria. Un intreccio di generi musicali, in versione acustica, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza sonora energica e partecipata.

Il progetto “I giovani riprendono il territorio” è stato realizzato grazie al lavoro operativo delle associazioni ennesi Visco, Libri e Altrove, Terramatta e Bedda Radio, che si sono occupate di ambiti diversi e che negli anni si sono distinte per l’impegno nella promozione culturale sul territorio. Nel corso dei 18 mesi, la Biblioteca Comunale è stata animata da laboratori, aperture serali e presentazioni di libri, restituendo alla città uno spazio culturale vissuto e partecipato.

«Un progetto ambizioso su cui abbiamo voluto puntare nell’ottica di una sempre crescente valorizzazione dei nostri luoghi della cultura – dichiara il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – ci rende ancora più orgogliosi sapere che siamo stati tra i due Comuni siciliani a ricevere il finanziamento. Il mio ringraziamento va agli uffici comunali, alle associazioni partner e soprattutto ai giovani che, con passione, hanno saputo cogliere questa importante opportunità».

Sottolinea il valore del percorso anche l’assessore con delega alla Cultura, Giuseppe La Porta: «Questo evento non è solo una festa conclusiva, ma la restituzione alla città di un lavoro lungo e articolato che ha reso la biblioteca un luogo più aperto, accessibile e contemporaneo. Le tecnologie presentate, insieme ai contenuti prodotti dai giovani, dimostrano come tradizione e innovazione possano convivere, offrendo nuovi strumenti di conoscenza e partecipazione».

Le associazioni coinvolte nel progetto desiderano infine esprimere un sentito ringraziamento agli uffici comunali, all’assessore La Porta e all’ex assessore alla Cultura Rosalinda Campanile, con la quale il progetto era stato avviato, per il contributo dato nella fase iniziale e per aver creduto sin dall’inizio in un percorso di valorizzazione della Biblioteca Comunale e delle energie giovanili del territorio.

L’appuntamento del 19 dicembre si configura così come un momento di restituzione e condivisione, aperto a tutta la cittadinanza, per raccontare i risultati raggiunti e guardare al futuro della Biblioteca Comunale di Enna come spazio culturale vivo e inclusivo.