Enna: la bellezza oltre la malattia, fashion event all’Umberto I

Venerdì, presso la Sala Mingrino dell’Umberto I di Enna, si terrà il Fashion Event dal titolo “La Bellezza oltre la malattia, sfilata di moda, musica e poesia”. L’iniziativa si inserisce dentro la Open Week, organizzata dalla Fondazione Onda, che presso l’ASP di Enna si celebrerà dal 18 al 24 aprile con incontri, eventi e visite mediche gratuite a sostegno della medicina di genere.

Il Fashion Event, curato dalla Unità Operativa di Oncologia, è spiegato dagli operatori del reparto che evidenziano: “Oggi le nostre pazienti oncologiche vivono la malattia sostenute in multidisciplinarietà, dalla diagnosi alla cura, in un percorso che le accompagna a sentire la malattia come opportunità per scoprire che la bellezza è molto di più di un desiderio superficiale, è una profonda necessità dell’anima umana”.

Saranno le donne in cura presso l’Unità Operativa a indossare gli abiti durante la sfilata e a esprimere emozioni e pensieri nelle attività artistiche previste.

Trucchi, acconciature, abiti, trattamenti estetici, conduzione dei vari momenti dell’evento saranno offerti gratuitamente da un team di laboratori e professionisti che gli operatori ringraziano nelle persone di Giuliana Di Bella, Elisa Di Dio, Serafina Costa, Ivan di Stefano e Romualdo Parrucchieri.