Enna: la Banca del Tempo distribuisce abbigliamento e accessori per la casa

Alla Banca del Tempo di Enna, «l’associazione utile a tutti», recita lo slogan, la solidarietà non si concretizza solo a Natale.

Così, anche quest’anno il gruppo dei soci ha organizzato per domenica 14 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, presso la scuola elementare di Fundrisi, in piazza Santa Venera, la giornata dell’amicizia, solidarietà e gentilezza, un appuntamento nel corso del quale verranno distribuiti capi di abbigliamento, scarpe, camicie, borse e accessori per la casa.

“E’ un momento difficile per tante famiglie straniere e non – dice la presidente della Banca del Tempo, Rita Lo Giudice La Paglia -. La nostra idea di solidarietà è quella della concretezza con l’aiuto a chi è in difficoltà. Per questo, invitiamo, tutti quanti fossero interessati a presentarsi alla scuola elementare Fundrisi per ritirare quanto abbiamo raccolto con grande amore”.

Per chi volesse contribuire all’iniziativa donando vestiario, giocattoli o accessori per la casa in buone condizioni, è possibile farli recapitare alla sede della Banca del Tempo, presso la scuola Fundrisi, sabato 13 dicembre dalle 16:00 alle 19:00.

Per qualsiasi informazione contattare il 340 8206637.