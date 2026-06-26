Enna, la Banca del Tempo chiude l’anno sociale con un omaggio alla Patrona

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Hanno cantato la coroncina della Madonna, una preghiera devozionale, per onorare l’amatissima Patrona di Enna. Il corso della Banca del Tempo, ha voluto festeggiare così la chiusura dell’anno sociale, con un inno a Maria. Il gruppo di cantori, diretti dai maestri Enzo Millunzi e Pippo Galvagno, si è esibito in piazza Duomo.

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“La nostra Patrona è nel cuore di tutti noi – dice la presidente Rita Lo Giudice la Paglia –. Abbiamo così voluto chiudere, con un omaggio Maria Santissima, il nostro anno sociale che è stato ricco di appuntamenti ed eventi. La Banca del Tempo, che è un sistema di mutuo aiuto in cui i partecipanti scambiano servizi, saperi e competenze usando il tempo (misurato in ore) come ‘moneta’ di scambio, anziché il denaro, è un’occasione per stare assieme, socializzare, imparare e fare amicizia”.

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